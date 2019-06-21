Bartın'da selde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
'ın Hasankadı
beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Bartın'ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde 81 yaşındaki İbrahim Çelikbaş ile 11 yaşındaki İsa Akgün sel sularına kapılıp kaybolmuştu. Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı
Dalgıç Timleri'nin çalışmaları sonrası yaşlı adamın cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşılmıştı. 11 yaşındaki İsa Akgün'ün ise bu sabah yeniden başlayan arama çalışmaları sonuç verdi. Evinden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulunan Akgün'ün cesedi bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışılıyor. - BARTIN
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