Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu (3) - Son Dakika

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, evinin yıkılması sonucu sel sularına kapılan ve arama çalışmalarının 4'üncü gününde ulaşılan Arife Ünal'ın cansız bedeni, sıkıştığı kayaların arasından ekiplerce çıkarıldı. Ünal'ın cansız bedeni, ambulansla ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. Arife Ünal'ın cenazesi, köydeki camide ikindi vakti kılınacak namazın ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: DHA
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