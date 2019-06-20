Bartın'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
1 saat önce
Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan iki kişiden biri olan İbrahim Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:53 Kaynak: İHA
'ın Hasankadı
beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan iki kişiden biri olan İbrahim Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. Selde 11 yaşındaki İsa Akgün ile 81 yaşındaki İbrahim Çeliktaş kayboldu. Sualtı arama ekiplerinin çalışmaları neticesinde İbrahim Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kayıp çocuğu bulmak içim çalışmalarını sürdürüyor. - BARTIN
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