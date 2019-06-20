Son Dakika Haberleri: Bartın'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
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Bartın'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

1 saat önce

Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan iki kişiden biri olan İbrahim Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bartın'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]
Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan iki kişiden biri olan İbrahim Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. Selde 11 yaşındaki İsa Akgün ile 81 yaşındaki İbrahim Çeliktaş kayboldu. Sualtı arama ekiplerinin çalışmaları neticesinde İbrahim Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kayıp çocuğu bulmak içim çalışmalarını sürdürüyor. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:53 Kaynak: İHA
Hasankadı, Bartın, 3. Sayfa
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