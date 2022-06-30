Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2) - Son Dakika
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Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2)

30.06.2022 15:44
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2)

KOT FABRİKASINI DA SU BASTIBartın'daki selde, kot üretimi yapılan fabrika da sular içinde kaldı.

KOT FABRİKASINI DA SU BASTI

Bartın'daki selde, kot üretimi yapılan fabrika da sular içinde kaldı. Bartın- Kozcağız yolunda, 20 dönüm alanda kurulu fabrikaya dolan sular, içerideki malzeme ve ürünlerin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İhracat yapılan ve 650 kişinin çalıştığı fabrikada işçiler, malzemeleri çıkararak, temizlik çalışmalarına başladı.

Kozcağız'ın Kavaklık Mahallesi'nde, selde yıkılan 4 katlı evin bulunduğu bölgede de çalışmalar devam ediyor. Kozcağız- Kumluca yoluna hasar veren sel sularının çekilmesiyle iş makineleri ile taş tahkimatı yapılarak, yolun ulaşıma açılması hedefleniyor. Kozcağız- Kumluca yoluna ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

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Kaynak: DHA

Kozcağız, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2) - Son Dakika
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