Bartın 'daki selde, kot üretimi yapılan fabrika da sular içinde kaldı. Bartın- Kozcağız yolunda, 20 dönüm alanda kurulu fabrikaya dolan sular, içerideki malzeme ve ürünlerin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İhracat yapılan ve 650 kişinin çalıştığı fabrikada işçiler, malzemeleri çıkararak, temizlik çalışmalarına başladı.

Kaynak: DHA

Kozcağız, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2) - Son Dakika

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