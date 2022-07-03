Son dakika haber... Selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... Selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor (2)

03.07.2022 13:25

Son dakika haberlerine göre Bartın'da, Kumluca-Kozcağız devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Boğaz Mahallesi köprüsünün yerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından köprü kurulması için çalışmalara başlandı.

Bartın'da, Kumluca- Kozcağız devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Boğaz Mahallesi köprüsünün yerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından köprü kurulması için çalışmalara başlandı.

Kumluca beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi mevkisinde 27 Haziran'daki selde tamamen yıkılan köprünün yerine yenisinin kurulması için Karayolları ve DSİ ekiplerince altyapı hazırlık çalışmaları tamamlandı.

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığından 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından Boğaz Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla bölgeye geçici hafif alaşımlı sabit köprü (HASK) kurulması için çalışmalara başlandı.

Uzunluğu 36 metre, genişliği 4,3 metre olacak köprünün 2 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

Bölgede beton köprü yapım çalışmaları da hızlı şekilde yürütülecek.

Ayrıca, Karayolları ve DSİ ekiplerince kara yolu ulaşım bağlantısı kesilen Boğaz Mahallesi ile bağlantıyı sağlayacak servis yolu yapım çalışmaları tamamlandı.

Bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.

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Son dakika haberi... MSB, Bartın'da selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kuruyor Son dakika haberi... MSB, Bartın'da selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kuruyor Son dakika gündem: ÇATAK KÖPRÜSÜ SELDE YIKILDI, KÖYLERE ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR Son dakika gündem: ÇATAK KÖPRÜSÜ SELDE YIKILDI, KÖYLERE ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor (2) - Son Dakika

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