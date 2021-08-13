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(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor - Son Dakika

(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor

13.08.2021 20:16

Bartın'ın Ulus ilçesinde, selden zarar gören vatandaşların yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, selden zarar gören vatandaşların yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.

Çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor.

Ekipler, köyün iki yakasını ayıran köprünün yıkılmasının ardından geçici köprü inşasına başladı.

Beton bloklarla yapılacak köprü için iş makineleri suda temizlik çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor
(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor
(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor
(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor
(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor
(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor
(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor
(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor
(DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor

Kumluca, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) - Selden etkilenen alanlarla çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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