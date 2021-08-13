Bartın'da selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dağıtacağı nakdi yardımların, Zafer köyü ve çevre mahallelerdeki vatandaşların hesaplarına bugün itibarıyla yatırılacağı bildirildi.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Bartın'a aktarılan 2 milyon liralık acil yardım ödeneğinin Ulus Kaymakamlığınca dağıtımına başlanacak.

Bazı köy sakinleri, köprülerin yıkılması nedeniyle kütükler yardımıyla diğer bölgelere geçiş sağlıyor.

Bartın 'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selden en fazla zarar gören Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde vatandaşların yaraları ekiplerin yardımlarıyla sarılıyor.

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