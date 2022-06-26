Bartın'da selden zemini zarar gören ev tahliye edildi

Kentte yağış sonrası su seviyeleri yükseldi, beş evde inceleme sürüyor

BARTIN - Bartın'da kuvvetli yağış sonrası bazı evlerin zeminleri zarar gördü. Epçiler köyünde bir ev ekiplerce tahliye edildi. Beş evde inceleme sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağış uyarısının ardından kentin çeşitli noktalarında sular yükseldi. Bazı ırmaklardaki su seviyeleri yükseldi, dereler taştı. Yollar sular altında kaldı. Epçiler köyünde de dere kenarında bulunan bazı evlerin zeminleri zarar gördü. Ekipler köyde incelemelerde bulundu. Dere yatağının taşması sonucu altı oyulan bir ev ekiplerce tahliye edildi. Beş evde inceleme sürüyor. Evlerin yakınından geçen dere çamur, taş ve moloz yığınlarıyla doldu.