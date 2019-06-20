Son Dakika Haberleri: Bartın'da sele kapılan 1'i çocuk 2 kişi kayboldu
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da sele kapılan 1'i çocuk 2 kişi kayboldu

22 dakika önce

Bartın'da sele kapılan 1'i çocuk 2 kişi kayboldu (3)KAYIP İBRAHİM ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDUBartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılıp kaybolan İbrahim Çeliktaş (70) cesedi kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında...

Bartın'da sele kapılan 1'i çocuk 2 kişi kayboldu (3)
KAYIP İBRAHİM ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU
Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılıp kaybolan İbrahim Çeliktaş (70) cesedi kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında çamura saplanmış bir şekilde cesedi bulundu..
Bartın Valisi Sinan Güner, "Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, AFAD, UMKE ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda İbrahim Çeliktaş kaybolduğu köyün yaklaşık 5 kilometre altında bulunan dere yatağında bulundu. İsa Akgün'ü ise arama çalışmaları sürüyor." dedi.
Bartın'da sele kapılan 1'i çocuk 2 kişi kayboldu
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:43 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Bartın'daki sağanak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 21:05:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da sele kapılan 1'i çocuk 2 kişi kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]