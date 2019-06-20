Son Dakika Haberleri: Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (3)
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Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (3)

1 saat önce

ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDUBartın'da öğleden sonra başlayan sağanakta sel sularına kapılıp kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın (70) cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında çamura saplanmış halde bulundu.

Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (3), System.String[]

ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU
Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanakta sel sularına kapılıp kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın (70)  cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında çamura saplanmış halde bulundu. Bartın Valisi Sinan Güner, "Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, AFAD, UMKE ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda İbrahim Çeliktaş kaybolduğu köyün yaklaşık 5 kilometre altındaki dere yatağında bulundu. İsa Akgün'ü ise arama çalışmaları sürüyor" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:02 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
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