Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (3)

ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU

Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanakta sel sularına kapılıp kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın (70) cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında çamura saplanmış halde bulundu. Bartın Valisi Sinan Güner, "Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, AFAD, UMKE ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda İbrahim Çeliktaş kaybolduğu köyün yaklaşık 5 kilometre altındaki dere yatağında bulundu. İsa Akgün'ü ise arama çalışmaları sürüyor" dedi.