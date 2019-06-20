Son Dakika Haberleri: Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (4)
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Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (4)

1 saat önce

HAVA KARARINCA ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDIBartın'da sel sularında kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılmasının ardından, İsa Akgün'ü arayan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına saat 21.00 itibariyle son verdi.

Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (4), System.String[]

HAVA KARARINCA ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI
Bartın'da sel sularında kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılmasının ardından, İsa Akgün'ü arayan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına saat 21.00 itibariyle son verdi. Yarın sabah Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, UMKE, Jandarma ve polis ekipleri saat 06.00 itibariyle arama çalışmalarına yeniden başlayacak.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:22 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
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