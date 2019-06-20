Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (4)
1 saat önce
HAVA KARARINCA ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDIBartın'da sel sularında kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılmasının ardından, İsa Akgün'ü arayan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına saat 21.00 itibariyle son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:22 Kaynak: DHA
HAVA KARARINCA ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI
Bartın'da sel sularında kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılmasının ardından, İsa Akgün'ü arayan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına saat 21.00 itibariyle son verdi. Yarın sabah Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, UMKE, Jandarma ve polis ekipleri saat 06.00 itibariyle arama çalışmalarına yeniden başlayacak.
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