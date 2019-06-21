Son Dakika Haberleri: Bartın'da sele kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cesedi bulundu (1)
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da sele kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cesedi bulundu (1)

47 dakika önce

BARTIN'da dün öğleden sonra etkili olan sağanakta sel sularına kapılan İsa Akgün'ün (11), kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, çamura saplanmış cansız bedeni bulundu.

Bartın'da sele kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cesedi bulundu (1), System.String[]
BARTIN'da dün öğleden sonra etkili olan sağanakta sel sularına kapılan İsa Akgün'ün (11), kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, çamura saplanmış cansız bedeni bulundu.


- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'dan sonra Mersin'de de sel ve heyelan Meteoroloji 9 il için uyarı yaptı! Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat Son dakika! Bartın'da sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cansız bedeni bulundu İstanbul Ekonomi Araştırma'dan 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark 5 puan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 10:52:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da sele kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cesedi bulundu (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]