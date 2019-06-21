Bartın'da sele kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cesedi bulundu (1)
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BARTIN'da dün öğleden sonra etkili olan sağanakta sel sularına kapılan İsa Akgün'ün (11), kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, çamura saplanmış cansız bedeni bulundu.
BARTIN'da dün öğleden sonra etkili olan sağanakta sel sularına kapılan İsa Akgün'ün (11), kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, çamura saplanmış cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
- Bartın
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