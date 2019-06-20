Son Dakika Haberleri: Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu
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Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu

57 dakika önce

BARTIN'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle bazı evler çamurlu suyla dolarken, Kozcağız ve Hasankadı yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu, System.String[]
BARTIN'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle bazı evler çamurlu suyla dolarken, Kozcağız ve Hasankadı yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu 11 yaşındaki bir çocuğun sel sularına kapıldığını ve yardım beklediklerini söyledi.
Bartın'da öğleden sonra başlayan yağış sele neden oldu. Hasankadı beldesinde bazı evleri çamurlu sel suları bastı. Kozcağız ve Hasankadı yolu ise sel suyu nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaptığı açıklamada, "Beldemizde öğlen saatlerinde yoğun bir yağış başladı. Bazı ev ve yollar yağış nedeniyle çamurlu sel sularından zarar gördü. 11 yaşındaki İsa Akgün'ün sel sularına kapıldığını öğrendik. Arama ve kurtarma ekiplerinden yardım bekliyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:17 Kaynak: DHA
Kozcağız, Hasankadı, Bartın, Güncel
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