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Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu

57 dakika önce

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu (2)KAYIP SAYISI 2'YE CIKTIBartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün ardından Emirler Mahallesi'nde de İbrahim Çeliktaş (70) sel sularına kapıldı.

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu (2)
KAYIP SAYISI 2'YE CIKTI
Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün ardından Emirler Mahallesi'nde de İbrahim Çeliktaş (70) sel sularına kapıldı. Bartın Valisi Sinan Güner, "Çeliktaş'ın bahçede sel sularını çevirmeye çalışırken suya kapıldığını öğrendik " dedi. Oğlunu kaybeden Ali Akgün ise, "Evimizin önünden köprü geçiyor. Annesi Gülümser elinden tutuyormuş. Köprüde sel suları yükselince elinden kayıp gitmiş" dedi. Yaşanan olayın ardından oğlunu kaybeden Gülümser Akgün de sağlık ocağında tedavi altına alındı. Kayıp sayısının artmasıyla birlikte Bartın Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan bölgeye 8 dalgıç gönderildi. Kayıpları arama çalışmaları sürdürülüyor.
Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:43 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
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