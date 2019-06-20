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Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu-4

43 dakika önce

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu-4 (ÇOCUĞUN SELE KAPILDIĞI KÖPRÜ)(Tür: Yurt)

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu-4 (ÇOCUĞUN SELE KAPILDIĞI KÖPRÜ)
(Tür: Yurt)
Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu-4
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
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