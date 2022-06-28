Bartın'da selin yıktığı cami görüntülendi

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel nedeniyle yıkılan cami görüntülendi.

Kumluca beldesi Yenikışla köyü Çukurtarla Mahallesi'nde sağanak nedeniyle Özbaşı Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi. Çay yatağındaki caminin altını dolduran su, 30 yıllık yapıyı yıktı.

Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileriyle olay yerinde incelemelerde bulunan Bartın Müftü Vekili Hulusi Güner, AA muhabirine, selin camiyi yıktığını söyledi.

Devletin ve milletin bölgede birlikte teyakkuz halinde olduğunu aktaran Güner, "Bunun gibi birkaç camimizde daha hasar var. İnşallah el ele vererek bu hasarları gidereceğiz. Bu camimizi de devletimizle, milletimizle köylümüze kazandıracağız. Önemli olan can kaybının olmaması." şeklinde konuştu.

Güner, alınan tedbirler dolayısıyla büyük bir felaketin önlendiğini anlatarak, yağışların sağ salim bitmesi temennisinde bulundu.

Selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Güner, insani yardım konusunda da destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Yenikışla muhtarı Remzi Seyhan da caminin yapımına 1989 yılında başlandığını 1992'de hizmete alındığını söyledi.

Yaklaşık 150 kişilik kapasiteye sahip caminin yıkılmasının kendilerini üzdüğünü dile getiren Seyhan, mahallede su taşkını riski taşıyan bazı evlerin boşaltıldığını kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Hasan Aydoğan ise müftülük yetkililerine yeni cami yapımı için arazi bağışlamaya hazır olduğunu belirtti.

Seyhan, mahalle girişindeki köprünün bir kısmında göçmeler meydana geldiğini ve ulaşımın yaya olarak sağlandığını sözlerine ekledi.