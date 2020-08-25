Bartın'da semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Bartın Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Hendekyanı Semt Pazarı'ndaki tezgahlara demir bariyerler yerleştirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı açıklamada, halkın yoğun olarak kullandığı alanlardan olan semt pazarlarındaki sosyal mesafeyi korumak amacıyla satış tezgahlarının çevresi demir bariyerlerle çevirdiklerini söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalara bir yenisini de semt pazarlarımızda ekliyoruz. Çalışmamıza ilk olarak Hendekyanı Semt Pazarımız ile başladık. Ekiplerimiz kısa zaman içinde diğer semt pazarlarımızda da aynı çalışmayı uygulayacaklar."