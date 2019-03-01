Bartın'da "Şerafettin Sağım Kitap Kahve" Açılışı

Bartın
'da Ensar Vakfı Bartın Şubesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğince "Şerafettin Sağım Kitap Kahve" Projesinin açılışı gerçekleştirildi.
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, açılışta yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen projenin önemine değindi.
Gençlerin kitap okumasının önemine vurgu yapan Kader, şunları kaydetti:
"İlmi bilgiyi burada öğreniyoruz. Böylesine güzel bir mekanı oluşturan, destek veren, katkıda bulunan herkese muhabbetlerimi arz ediyorum. Güzel bir çalışma olmuş. Gençlerimiz, çocuklarımız, yavrularımız burada güzel hizmetler yapacaklar. Burada bilgiyi öğrenecekler, kitapla buluşacaklar. Öğrendikleri bilgileri de inşallah hayatları boyunca taşıyacaklar. Önümüzdeki günlerde de Kitap Kahvelerimizi açmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığımız özellikle doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'ne kitap kahve konusunda çok ciddi çalışma yaptı. Bizler de o bölgelerde Türkiye
genelinde bulunan 170 şubemiz çerçevesinde 36 noktada kitap kahveyi açtık ve bunun geri dönüşlerini aldık. Bakanlığımız bu konuda katkı ve desteklerini esirgemediler."
Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti ise Türkiye genelinde 178 tane kitap kahve olduğunu aktararak, bakanlığın çalışmaları hakkında genel bilgiler verdi.
Açılışa, Kader ve Carti'nin yanı sıra AK Parti
Bartın Milletvekili Yılmaz
Tunç, Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı
, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ensar Vakfı Bartın Şube Başkanı Engin Köstekci ile davetliler katıldı.