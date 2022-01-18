Şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu - Son Dakika

Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.
Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle 4 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Küçük Liman mevkisinde vatandaşlar, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.
Kaynak: AA
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