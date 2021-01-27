Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika

Belediye hoparlöründen bölgede fırtına beklendiği anonsu yapılırken, vatandaşların soba zehirlenmeleri, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Bartın 'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız