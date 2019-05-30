Son Dakika Haberleri: Bartın'da sigarayı bırakma eğitimi
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Bartın'da sigarayı bırakma eğitimi

54 dakika önce

Bartın İl Sağlık Müdürlüğünce emniyet personeline yönelik sigarayı bırakma eğitimi verildi.

Bartın'da sigarayı bırakma eğitimi, System.String[]
Bartın İl Sağlık Müdürlüğünce emniyet personeline yönelik sigarayı bırakma eğitimi verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri birimi tarafından emniyet müdürlüğü konferans salonundaki "Sigara Bağımlılığı ve Kurtulma Yolları" eğitiminde Yeşilay Bartın Şube Başkanı Ali Rıza Karakoyun tarafından sigaranın zararları anlatıldı.
Sigarayı bırakmak isteyenlerin KETEM sigara bırakma polikliniğine davet edilerek destek alabileceği belirtilen eğitimde, personelin oksijen ölçümü de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:56 Kaynak: AA
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