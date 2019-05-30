Bartın'da sigarayı bırakma eğitimi
54 dakika önce
Bartın İl Sağlık Müdürlüğünce emniyet personeline yönelik sigarayı bırakma eğitimi verildi.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:56 Kaynak: AA
İl Sağlık Müdürlüğünce emniyet personeline yönelik sigarayı bırakma eğitimi verildi.
Halk Sağlığı Hizmetleri birimi tarafından emniyet müdürlüğü konferans salonundaki "Sigara Bağımlılığı ve Kurtulma Yolları" eğitiminde Yeşilay
Bartın Şube Başkanı Ali Rıza Karakoyun tarafından sigaranın zararları anlatıldı.
Sigarayı bırakmak isteyenlerin KETEM sigara bırakma polikliniğine davet edilerek destek alabileceği belirtilen eğitimde, personelin oksijen ölçümü de yapıldı.
Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi
Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı
EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan internet erişim engeliyle ilgili açıklama: Sınırlandırılacak