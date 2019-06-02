Son Dakika Haberleri: Bartın'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Bartın'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Bartın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bartın'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Bartın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen T.T. (33) ile Y.K. (34) arasında tartışma çıktı.
Tartışmamın büyümesi üzerine T.T, silahla Y.K'yi kasığından vurdu.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli T.T. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:59 Kaynak: AA
Bartın, Güncel
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