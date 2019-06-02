Bartın'da silahlı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Bartın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:59 Kaynak: AA
'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen T.T. (33) ile Y.K. (34) arasında tartışma çıktı.
Tartışmamın büyümesi üzerine T.T, silahla Y.K'yi kasığından vurdu.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli T.T. gözaltına alındı.
Honaz'da seçimi kazanan CHP'li Yüksel Kepenek, gözyaşlarını tutamadı
Mazbatası elinden alınan eşinin yerine seçime girdi, oyları artırarak muhtar seçildi
3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar
Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor