Bartın'da sınav maratonu, kimisi geç kaldı kimisi yanlış okula geldi - Son Dakika

Bartın'da sınav maratonu, kimisi geç kaldı kimisi yanlış okula geldi

22.11.2020 11:47

Bartın'da sınav maratonu, kimisi geç kaldı kimisi yanlış okula geldi Tüm yurtta olduğu gibi Bartın'da da Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı başlarken sınava geç kalanlar gibi yanlış okula gelen adaylar oldu.

Bartın'da sınav maratonu, kimisi geç kaldı kimisi yanlış okula geldi

BARTIN - Tüm yurtta olduğu gibi Bartın'da da Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı başlarken sınava geç kalanlar gibi yanlış okula gelen adaylar oldu.

KPSS'ye girecek olan adaylar, erken saatte sınav olacakları okulların önüne geldi. Adaylar, korona virüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tek tek içeri alındı. Bazı adaylar sınava son saniyede sınava yetişti.

Sınavların yapıldığı okullarda görevli kolluk kuvvetleri ve memurlar adayların mağdur olmaması için son dakikalarda okul çevresine ulaşan adaylara 'acele edin' uyarılarında bulundu. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde ise kapılar kapandı ve sınav salonlarında yerlerini alan adaylar için KPSS maratonu başladı. Adaylar içeride ter dökerken, adayların velileri ve yakınları da okul çevrelerinde bekledi.

Yanlış okula gelenler oldu

Adaylardan bazılarının okul girişlerinde yapılan kontrollerde yanlış okula geldikleri tespit edildi. Uyarılan adaylar sınava girecekleri okula yetişebilmek için adeta maratoncular gibi koştu. Sınava geç kalan adaylarda oldu. Saat 10: 00'dan sonra sınava girecekleri okullara ulaşan adaylar içeriye alınmadı.

Oğlunun uzun süredir sınava hazırlanmasına karşın sınava yetişemediğini ve sınav salonuna alındığını söyleyen bir baba, "Benim çocuğum ne zamandır çalışıyor buna. Saat 10: 00'da sokağa çıkma yasağı var. Yazıyormuş, belki de yazıyor ama çok ufak yazılarla yazıldığı için dikkatte çekmiyor. Böyle bir yazının özellikle en başta ya da en sonda büyük harflerle özel not düşülerek açıklanması lazım. Arkadaşlarla da şahit olduk hatta yanlış okula girdik. O yüzden tekrar geldik buraya masalar kaldırılıyormuş." Dedi.

Bartın'da sınav maratonu, kimisi geç kaldı kimisi yanlış okula geldi
Bartın'da sınav maratonu, kimisi geç kaldı kimisi yanlış okula geldi
Bartın'da sınav maratonu, kimisi geç kaldı kimisi yanlış okula geldi
Bartın'da sınav maratonu, kimisi geç kaldı kimisi yanlış okula geldi

Bartın, KPSS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın'da sınav maratonu, kimisi geç kaldı kimisi yanlış okula geldi - Son Dakika


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