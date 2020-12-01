Bartın'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal edenlere ceza kesildi - Son Dakika

Bartın'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal edenlere ceza kesildi
01.12.2020 23:04
BARTIN'da, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, ilk saatlerde kısıtlamayı ihlal eden 7 kişiye idari para cezası uygulandı.
BARTIN'da, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, ilk saatlerde kısıtlamayı ihlal eden 7 kişiye idari para cezası uygulandı.
Bartın'da saat 21.00'de kısıtlamanın başlamasıyla sokak ve caddelerde polis ekipleri görev aldı. Sokakta olan araçlar ekipler tarafından durdurularak kontroller yapıldı. Kemerköprü Mahallesi'nde yapılan uygulamada, Türkmenistan uyruklu Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gören bir öğrenci, arkadaşına gittiği sırada denetimlere takıldı. Öğrenci sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını söyledi. Kısıtlamanın başlamasından itibaren 1,5 saat içerisinde Türkmenistan uyruklu öğrenci de dahil olmak üzere 7 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.
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