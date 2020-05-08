Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı - Son Dakika

Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

BARTIN Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Mayıs gününden itibaren sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı.

Bartın Valiliği yaptığı açıklama ile 11 Mayıs gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Valilik, Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla İl İdare Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili mevzuatta valilere verilen yetkilere dayanılarak kararın alındığı belirtti.

11 Mayıs gününden itibaren sokağa maskesiz çıkmanın yasak olduğunun bildirildiği açıklama şöyle:

'Bartın'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametgahlarından çıktıları andan itibaren, ikametgahlarına dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda bulunmaları 11 Mayıs tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasını denetlemek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak ve onların talebi ve gözetiminde olmak üzere belediyeler zabıtasına da yetki verilmiştir. Usulüne göre ilan ve tebliğ edilen bu karara uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari para cezası verilmesi, il geneline şamil olarak emredilmiştir.?