Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı - Son Dakika

BARTIN'da, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Bartın Valiliği, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında geçen cuma yaptığı açıklamayla, kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Bugünden itibaren uygulamaya konulan yasakla birlikte polis ve zabıta ekipleri denetimler yaptı. Ekipler, denetimde sokağa maskesiz çıkanları, uygulamanın ilk günü olması nedeniyle ceza kesmedi. Maske verip, karara uymalarını söyledi.

Emekli öğretmen Asım Güneş (62), alınan tedbirleri yerinde bulduğunu söyledi. Yetkililere teşekkür eden Güneş, "Alınan tedbirleri, on üzerinden on olarak değerlendiriyorum. Maskesiz sokağa çıkmak da çok yerinde olmuştur. Bu kararın uzun vadeli olmasının çok zararı yok. Maske sıkıntısı yoksa bu herkes için daha faydalıdır. Bartınlıların bu karara uyduğunu söyleyebilirim " dedi.