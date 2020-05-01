Bartın'da son 5 günde koronavirüs vakası görülmedi - Son Dakika

BARTIN Valiliği, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası görülmediğini, 2'si yoğun bakımda, 17 hastanın tedavisinin ise devam ettiğini açıkladı.

Bartın Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile kentte, son 5 günde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini bildirdi. Halen 2'si yoğun bakımda, 17 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bartın'da çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir. 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 2'si yoğun bakımda olmak üzere 17 pozitif hastamız bulunmaktadır. Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır" denildi.