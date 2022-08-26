Cinsel içerikli görüntülerle şantaj: 3 tutuklu - Son Dakika
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Cinsel içerikli görüntülerle şantaj: 3 tutuklu

26.08.2022 14:55
Cinsel içerikli görüntülerle şantaj: 3 tutuklu

Bartın'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydedip şantajda bulunan 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydedip şantajda bulunan 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü kasten adam yaralama, yağma, tehdit, hakaret ve şantaj suçlarından tutuklandı.

Bartın'da sosyal medya üzerinden tanışma sağladıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydedip bu görüntülerle şantajda bulunan şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir gazetecinin para karşılığında darp edilmesi olayına da karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Kimliklerinin ve ikametlerinin tespitinin ardından Bartın ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Ç.A., M.C.C., Ç.K., T.F. B.C. ve K.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından K.G. ve B.C. serbest bırakıldı. Ç.A., M.C.C., Ç.K., T.F. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.A., M.C.C. ve Ç.K. şantaj, kasten adam yaralama, yağma, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.F. isimli şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - BARTIN

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Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel içerikli görüntülerle şantaj: 3 tutuklu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinsel içerikli görüntülerle şantaj: 3 tutuklu - Son Dakika
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