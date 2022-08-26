Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı

26.08.2022 11:40

Bartın'da, sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini alarak şantajda bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü, "kasten adam yaralama, yağma, şantaj, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı.

Bartın'da sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunanlarla ilgili Bartın Cumhuriyet Savcılığı soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında yağma, şantaj, tehdit, hakaret suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Bartın ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Ç.A., M.C.C., Ç.K., T.F., B.C. ve K.G.'yi gözaltına aldı.

ŞANTAJ, TEHDİT, YAĞMA

Şebeke üyesi kadınların, sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ettiği, bu görüntülerle şantaj yaparak para aldıkları ve para karşılığı bir yerel gazetecinin darbedilmesi olayına karıştıkları tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

B.C. ve K.G. emniyetteki sorgulamaların ardından serbest kalırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Ç.A., M.C.C ve Ç.K., 'kasten adam yaralama, yağma, şantaj, tehdit ve hakaret' suçlarıyla tutuklandı, T.F. ise adli kontrolle serbest kaldı.

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Manda çanı çalarak domuz nöbeti tutuyor Manda çanı çalarak domuz nöbeti tutuyor Bartın'dan kısa kısa Bartın'dan kısa kısa
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcılığı, Bartın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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