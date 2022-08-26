Kentte temmuz ayında bir gazetecinin darbedilmesi olayına da karıştıkları belirlenen şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1'ine adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kişilerin fotoğraf ve görüntülerini çekip şantaj ve tehditle para aldıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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