BARTIN'DA SU BASAN OKULLAR TEMİZLENİYOR - Son Dakika
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BARTIN'DA SU BASAN OKULLAR TEMİZLENİYOR

07.07.2022 11:21

BARTIN'da, selde su basan okullar, jandarma ve belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

BARTIN'da, selde su basan okullar, jandarma ve belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

Kentte meydana gelen selde, Bartın Irmağı'nın yükselmesiyle Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler İlkokulu ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu'nu su bastı. Okulların bodrum katları ve 1'inci kat seviyesine çıkan sel suları, eşyalara hasar verdi. Sel sularının çekilmesiyle okullarda temizlik çalışmaları da başlatıldı. AFAD koordinasyonunda çevre illerden getirilen iş makineleriyle yürütülen temizlik çalışmalarına Bartın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki jandarma ve belediye ekipleri de destek oldu. Borsa İstanbul Ortaokulu'ndaki temizlik çalışmalarına katılan jandarma ekipleri, önce sel sularıyla çamurla kaplanan malzemeleri dışarı çıkardı. Sınıflardaki çamurları tazyikli su ile temizleyen jandarmaya, belediye temizlik ekipleri de destek verdi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARTIN'DA SU BASAN OKULLAR TEMİZLENİYOR - Son Dakika

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