Bartın'da Su Samuru Görüntülendi
1 saat önce
Bartın'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 3 su samuru, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Bartın
'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 3 su samuru, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Bartın'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru vatandaşların kamerasına takıldı. Kozcağız
Irmağı üzerinde vatandaşlar tarafından fark edilen 3 tane su samuru, kendisini izleyenlere aldırış etmeden, karınlarını doyurmak için balık avladı. Bir süre avlanan su samurları, daha sonra gözlerden kayboldu. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:18 Kaynak: İHA
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