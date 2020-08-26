Bartın'da sünnet, kına ve söz merasimlerine kısıtlama - Son Dakika

Bartın Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, nişan ve nikah merasimi dışındaki sünnet düğünü, kına gecesi ve söz gibi etkinliklerin kısıtlandığını bildirdi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde yeni tip koronavirüs pandemisine karşı ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

Kararın, fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere uyulmaması, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle alındığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl genelinde yapılacak düğün, nikah ve nişan merasimi dışında, sünnet düğünü, kına gecesi, söz ve benzeri etkinliklere müsade edilmemesine, gelinle damadın annesi, babası, çocuğu, kardeşi, büyükbabası, büyükannesi, dedesi, nenesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğün, nikah ve nişan merasimlerine katılmamalarına oy birliği ile karar verilmiştir."

Valilik ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri haricinde personel ve ziyaretçilere paketli su servisi haricinde ikramların ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından her ne ad altında olursa olsun toplu yemek organizasyonlarının da kısıtlandığını açıkladı.