Bartın'da Şüpheli Valiz Paniği
1 saat önce
Bartın'da yolun kıyısındaki duvar dibinde unutulan valiz paniğe neden oldu.
Bartın
'da yolun kıyısındaki duvar dibinde unutulan valiz paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi 157'nci Sokak üzerindeki bir duvarın dibinde valiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paket nedeniyle bölge yaya ve taşıt trafiğine de kapatıldı. Bomba imha uzmanının gelmesinin ardından şüpheli paket geniş güvenlik önlemleri altında fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemede paketin içinde kişisel eşyaların olduğu görüldü. Bölge daha sonra yeniden yaya ve taşıt trafiğine açıldı. - BARTIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:23 Kaynak: İHA
Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu
Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada