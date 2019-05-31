Bartın'da tarihi eser operasyonu
36 dakika önce
Bartın'da bir eve düzenlenen operasyonda üzerinde haç bulunan sütun altlığı ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:05 Kaynak: AA
'da bir eve düzenlenen operasyonda üzerinde haç bulunan sütun altlığı ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yanaz köyündeki bir eve baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada üzerinde dini motifler ve haç işareti bulunan sütun altlığı ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, ele geçirilen tarihi eser Amasra
Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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