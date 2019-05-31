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Bartın'da tarihi eser operasyonu

36 dakika önce

Bartın'da bir eve düzenlenen operasyonda üzerinde haç bulunan sütun altlığı ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

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Bartın'da bir eve düzenlenen operasyonda üzerinde haç bulunan sütun altlığı ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yanaz köyündeki bir eve baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada üzerinde dini motifler ve haç işareti bulunan sütun altlığı ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, ele geçirilen tarihi eser Amasra Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:05 Kaynak: AA
Bartın, Güncel
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