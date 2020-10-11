Bartın'da tarihi köprü 116 yıldır ayakta - Son Dakika

BARTIN'ın Ulus ilçesinde bulunan ve koruma altına alınan Yenihan Köprüsü, 116 yıldır ayakta kalarak adeta zamana meydan okuyor. 5 kemerli köprünün görünüş olarak da çok güzel olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, köprünün büyük sellerde bile zarar görmediğini belirtiyor.

Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesine 2 kilometre uzaklıktaki Yenihan Mahallesi'nde bulunan ve Çubuklu Deresi üzerine 116 yıl önce 5 kemerli olarak kesme taştan inşa edilen köprü, 1980 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınarak, kültürel miras olarak tescillendi. Köprünün üzerinde kitabe bulunurken, 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki köprü sadece yaya geçişleri için kullanılıyor. Tarihi köprü yıllarca dere yatağının yükselmesiyle oluşan sel felaketlerinde ayakta kalmayı başardı.

'KÖPRÜ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'Köyde yaşayan İsmail Üngördü (35), köprünün görünüş açısından çok güzel olduğunu söyleyerek, "Tarih boyunca bu dere defalarca taştı ama köprüye bir şey olmadı. Köprü yapımında kullanılan taşlar da çok büyük ve özenle kesilmiş. İnsan bazen düşünüyor, bu kadar taşı nasıl taşımışlar. Bu köprü bizim için çok önemli. Buranın herkes tarafından görülmesini istiyoruz. Turizme kazandırılırsa, çok memnun oluruz" dedi.