Son Dakika Haberleri: Bartın'da Tefeci Operasyonu: 10 Gözaltı

Bartın'da Tefeci Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

BARTIN'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bartın'da Tefeci Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
BARTIN'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kentte tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik dün gece operasyon düzenlendi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda biri kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:54 Kaynak: DHA

Polis, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı

Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:11:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da Tefeci Operasyonu: 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]