Bartın'da Tefeci Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
BARTIN'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
BARTIN'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında kentte tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik dün gece operasyon düzenlendi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda biri kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:54 Kaynak: DHA
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