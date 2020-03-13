Bartın'da tefeci operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da tefeci operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Bartın'da tefeci operasyonu: 5 tutuklama

6 saat önce

BARTIN merkezli 6 ilde yapılan tefeci operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Bartın'da tefeci operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]

BARTIN merkezli 6 ilde yapılan tefeci operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Düzce'de operasyon düzenledi. Silah ticareti yapmak, Tehlikeli madde ticareti yapmak, kasten yaralama, Resmi belgede sahtecilik ve tefecilik suçlarından 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tarihi madalyon-sikke, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen heykel, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama, 32 parça tarihi eser, 1 kilo 810 gram kimyasal madde ele geçirildi. 10 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahmeye çıkarılan şüphelilerden N.F., C.Y., M.U., S.S. ve Y.K. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:24 Kaynak: DHA
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