Bartın'da Tefecilik Operasyonu
2 saat önce
Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.
Bartın
'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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