Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı - Son Dakika
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Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı

26.06.2022 19:29
Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı

- Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı Bartın'da sağanak yağmur sonrası Kozcağız Çayı'nın taşması sonucu Budakdüzü mevkiinde yer alan tekstil fabrikası sular altında kaldı.

- Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı

BARTIN - Bartın'da sağanak yağmur sonrası Kozcağız Çayı'nın taşması sonucu Budakdüzü mevkiinde yer alan tekstil fabrikası sular altında kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Kozcağız çayı ve yan kollarında taşkınlar yaşandı. Budakdüzü mevkiinde yer alan tekstil fabrikası da taşkınlar nedeniyle sular altında kaldı. Fabrika çevresindeki su yüksekliği 1 metrenin üstüne çıkarken fabrikanın kompresör dairesi, hidfor sistemleri ile kazan dairesi taşkın nedeniyle zarar gördü.

Fabrika yetkilisi Ergin Gök yaptığı açıklamada suyun fabrika içine girmesi durumunda zararın milyonlarca TL'yi bulacağını ifade etti.

Gök, "Biran önce tedbir alınması için Kozcağız deresinin akışının hızlı bir şekilde sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı - Son Dakika

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