Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Kozcağız çayı ve yan kollarında taşkınlar yaşandı. Budakdüzü mevkiinde yer alan tekstil fabrikası da taşkınlar nedeniyle sular altında kaldı. Fabrika çevresindeki su yüksekliği 1 metrenin üstüne çıkarken fabrikanın kompresör dairesi, hidfor sistemleri ile kazan dairesi taşkın nedeniyle zarar gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı - Son Dakika

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