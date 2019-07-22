Bartın'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
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Bartın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:14 Kaynak: AA
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Bartın Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddiası üzerine 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenlediği operasyonda Suriye
uyruklu oldukları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Bartın Valiliği
İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
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