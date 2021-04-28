Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kazada aracın önünde sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, H.S.Ö. idaresindeki 67 LK 767 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç. (22) idaresindeki 34 FL 2702 plakalı motosiklet Tuna Mahallesi Çevreyolu mevkisinde çarpıştı.

Bartın 'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

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