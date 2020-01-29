Bartın'da ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Bartın'da ticari aracın çarptığı yaya öldü
11 dakika önce
Bartın'da hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Bartın'da hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydınlar köyünde H.B. idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen zihinsel engelli Latif Çavuşoğlu'na (55) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çavuşoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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