Bartın'da ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Bartın'da ticari aracın çarptığı yaya öldü

11 dakika önce

Bartın'da hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da ticari aracın çarptığı yaya öldü, System.String[]

Bartın'da hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar köyünde H.B. idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen zihinsel engelli Latif Çavuşoğlu'na (55) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çavuşoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aydınlar, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ÖSYM, 2019 sınav verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:05:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]