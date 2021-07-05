Tırın dorsesinden yola dökülen gaz beton malzemesi ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bartın 'da seyir halindeyken dorse kapağı açılan tırdan yola dökülen tonlarca gaz beton malzemesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

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