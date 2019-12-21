'Bartın'da tiyatro' konuşuldu - Son Dakika
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'Bartın'da tiyatro' konuşuldu

6 saat önce

Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Müzesi Tarih-Kültür Sohbetleri gerçekleştirildi.

'Bartın'da tiyatro' konuşuldu, System.String[]

Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Müzesi Tarih-Kültür Sohbetleri gerçekleştirildi.


Bartın Kent Müzesi altındaki sanat atölyesinde gerçekleşen Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetlerinin konukları Bartın tarihinde tiyatroya emek vermiş katılımcılar oldu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in de katıldığı etkinlikte Tiyatro emekçileri anılarını anlattı. Programın ardından açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın Tarihinde Tiyatroya emek vermiş değerli dostlarımızla bir araya geldik. Bizleri geçmişe götüren, hikayeleri ile gecemize renk katan değerli dostlarımıza katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum." dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:22 Kaynak: İHA
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