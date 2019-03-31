Bartın'da Toplam 4 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde AK Parti...
48 dakika önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Bartın'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Ulus - Hasan Hüseyin Uzun - AK Parti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Bartın
'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Ulus
- Hasan Hüseyin Uzun
- AK Parti
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:54 Kaynak: AA
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