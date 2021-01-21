Bartın'da toplanan 1100 kamyon kar ırmağa boşaltıldı - Son Dakika

Bartın'da 5 gündür etkili olan yoğun yağışın ardından toplanan 1100 kamyon kar ırmağa döküldü.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi Bartın'da da şiddetli kar yağışının etkili olduğunu, ana arterlerin açık tutulması için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

Bartın Belediyesi Acil Hizmet Merkezi (BAHMER) koordinesinde küreme, tuzlama, kumlama ve solüsyon çalışması yapıldığını aktaran Akın, "29 araçla ve 3 vardiya çalışan 100'er kişilik ekibimiz ana arterleri açtı. Ana yolların ardından ara yollarımızı da ulaşıma açacağız." dedi. Akın, şunları kaydetti:

"Kar kaldırma çalışmaları ilk olarak Bülent Ecevit Caddesi, Hükümet Caddesi ve etrafındaki sokaklarda yapıldı. Kemerköprü, Hamam Sokağı ve Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nde de çalışmalar sürdürülecek. Ekiplerimizce şu ana kadar 1100 kamyon kar toplandı ve ırmağa boşaltıldı. Çalışmalar sırasında anlayış gösteren vatandaşlarımıza ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekibimize teşekkür ediyorum."

Akın, elektrik hatlarının üzerine devrilen ağaçların kaldırılması için de 15 kişilik ekip oluşturulduğunu kaydetti.