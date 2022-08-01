Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nın en büyük kolu olarak bilinen Gökırmak mevkisinin Potbaşı bölgesindeki ırmakta suyun yüzeyine çok sayıda telef olmuş balık çıktı.

Bartın 'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Bartın, Güncel, Son Dakika

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