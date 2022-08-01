Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

01.08.2022 15:39

Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın en büyük kolu olarak bilinen Gökırmak mevkisinin Potbaşı bölgesindeki ırmakta suyun yüzeyine çok sayıda telef olmuş balık çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere ırmaktan numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Bartın Valisi Arslan'dan Karabük Valisi Gürel'e ziyaret Bartın Valisi Arslan'dan Karabük Valisi Gürel'e ziyaret Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine inceleme Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine inceleme
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika
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