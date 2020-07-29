Bartın'da toplu bayramlaşmalar yasaklandı - Son Dakika

Bartın'da toplu bayramlaşmalar yasaklandı
BARTIN Valiliği, Kurban Bayramı'nda köy bayramlaşmalarının ve mezarlık ziyaretleri ile toplu yemek ve spor organizasyonlarının yasaklandığını açıkladı.
BARTIN Valiliği, Kurban Bayramı'nda köy bayramlaşmalarının ve mezarlık ziyaretleri ile toplu yemek ve spor organizasyonlarının yasaklandığını açıkladı. Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Özellikle köylerde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemeklerin yapılmamasına, bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:41
Kaynak: DHA
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