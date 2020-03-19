Bartın'da toplu taşımada tedbirler artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da toplu taşımada tedbirler artırıldı - Son Dakika

Bartın'da toplu taşımada tedbirler artırıldı

6 saat önce

Bartın'da halk otobüsleri ve yolcu minibüslerinin dezenfekte çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.

Bartın'da toplu taşımada tedbirler artırıldı, System.String[]

Bartın'da halk otobüsleri ve yolcu minibüslerinin dezenfekte çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Şoförler Odası, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ve İnkumu Özel Halk Otobüsleri ile COVİD-19 salgını tedbirleri konusunda toplantı gerçekleştirdi. Başkan Cemal Akın'ın makam odasında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç, Hasan Arınan, ilgili daire müdürleri, Bartın Belediyesi Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ercüment Özçelik Bartın Şoförler Odası Başkanı Sinan Amasralı, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Zekai Özdemir ve İnkumu Özel Halk Otobüsleri Başkanı Mehmet Somaklı katıldı. Toplantıda her gün dezenfekte edilen M ve H plakalı toplu taşıma araçlarının dezenfektasyonun Bartın Belediyesi tarafından Elmalık Yaşam Merkezi'nde oluşturulan Toplu Taşıma Araçları Dezenfekte Merkezi'nde yapılması ve araçların sefer dönüşü yolcuları indirdikten sonra dezenfekte merkezine gelerek dezenfekte işlemi gerçekleştirmeleri konuları görüşüldü.


Ne gerekiyorsa yapıyoruz


Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Çin'in Wuhan kentinden çıkarak dünyanın çok sayıda ülkesinde ciddi sağlık sorunu ile ölümlere yol açan, ülkemizde de görülen COVİD-19 salgın tehdidine karşı Bartın Belediyesi süreci çok yakından takip ediyor, gereken tüm önlemleri alıyoruz. Bartın kent merkezinde ilk olarak 9 Mart tarihinde 53 Özel Halk Otobüsü ile 18 İnkumu Özel Halk Otobüsü'nün dezenfekte edilmesi ile başlatmış olduğumuz çalışmaları daha da genişlettik. Bartın Şoförler Odası, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ve İnkumu Özel Halk Otobüsleri ile gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda M ve H plakalı toplu taşıma araçlarının dezenfektasyonu bugün itibariyle Bartın Belediyesi tarafından Elmalık Yaşam Merkezimizde oluşturulan Toplu Taşıma Araçları Dezenfekte Merkezi'nde yapılması ve araçların sefer dönüşü yolcuları indirdikten sonra dezenfekte merkezine gelerek dezenfekte işlemi gerçekleştirmeleri konusunda karar alarak hemen çalışmalara başladık. Bartın Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarla birlik içinde ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi         
17:02
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 22:50:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da toplu taşımada tedbirler artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]